В Сыктывкаре выставили на продажу огромную гранитную голову Ленина

Житель столицы Коми выставил на продажу голову вождя мирового пролетариата из розового гранита. Бывший памятник советской эпохе он нашел на свалке и решил не дать добру пропасть.



Скульптура головы Ленина сделана из розового гранита, вес - 4 тонны, высота - 2 м. Раньше голова украшала участок продавца, но после того как он решил его продать, груда гранита оказалась не нужна. Заниматься перевозкой было бы затратно, а бросить – не позволяла совесть. В результате голову было решено продать через интернет, а запросил за нее хозяин 3,5 млн руб. Учитывая, что голова досталась ему совершенно бесплатно, выставленная цена немного шокирует. За такие деньги покупатель вряд ли найдется, тем более, что сделать такой же монумент из гранита будет дешевле. Откликнуться могут только иностранные любители раритетов, но все равно цена завышена.



Обладатель монумента рассказал, что нашел голову на свалке 30 лет назад недалеко от Максаковки. Сначала решил, что наткнулся на сломанный бордюр. Вытащить камень не сумел, начал копать, и удивился, откопав Ленина. Поднять глыбу удалось только при помощи крана, а на грузовике обладатель клада отвез голову к себе на участок. Она пользовалась спросам, и многие просили ее продать, но цену владелец всегда устанавливал немаленькую.



Скорее всего, покупателей интересовал не сам Ленин, а глыба гранита, которую можно было бы использовать для других целей. Администрацию Сыктывкара не интересует этот объект, а его можно было бы установить на ул. Ленина.



Удивляет тот факт, что владелец головы нашел ее еще при СССР, когда статуи Ленина с гордостью украшали города. Почему этот Ленин был буквально закопан в землю, остается непонятным, как и то, где он раньше стоял и что собой украшал.