3,5 млн руб. собрала в 2016 г. Вологодская область на благотворительность

Вологодская область >> Общество >> 23.12.2016

В Москве в Совете Федерации дипломом лидера "Всем миром – за счастье семьи" награждена Вологодская область. На подведении итогов пятой по счету всероссийской акции "Добровольцы – детям" присутствовали представители 73 регионов России.

Вологодчина в рамках благотворительной акции собрала 3,5 млн руб., адресную помощь получили 7,2 тыс. семей, которым покупали продукты питания, одежду, игрушки, бытовую технику и постельные принадлежности. Также в области проводились социально-значимые праздники для детей и фестивали. В рамках акции удалось выполнить 2 тыс. добрых дел, и большая заслуга в этом 200 организаций и около 160 тыс. неравнодушных людей.

Первой в марафон добрых дел включилась жительница дома ветеранов З. Бойчук, которая все свои сбережения в размере 100 тыс. руб. передала Дому ребенка для приобретения современного реабилитационного оборудования.

Также в числе лучших оказался Совет молодежи дивизиона "Северсталь Российская сталь". Его представители провели "эстафету доброго ремонта", в рамках которой делали ремонт малоимущим семьям, которые сами были не в состоянии его оплатить. Также они организовали экоакцию "В саду родилась сосенка" в детсадах города, организовали площадки для игр малышей и подростков.

"Поколения в контакте" - проект Молодежного центра "ГОР.СОМ.35" из Вологды победил в категории "Счастье быть рядом". Его участники делились опытом активизации ресурсов семьи сквозь призму укрепления связи между поколениями, соцконтактов семьи. Этот проект в Вологде реализуется 4 года, а принимают участие в нем воспитанники детдомов и ветераны, которые вместе участвуют в субботниках, ходят на экскурсии, соревнуются в мастерстве поваров, занимаются творчеством.





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