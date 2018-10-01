В мкрн Ананьино открыли новую детскую площадку

Вологодская область >> Общество >> 01.10.2018

С воздушными шарами, ростовыми куклами  и под музыку открылась новая детская площадка. Здесь установили спортивные и игровые сооружения, скамейки, обустроили подъезд. Местным жителям новинка обошлась в 200 тыс. руб.

Площадка стала частью масштабного проекта. В перспективе на ней появится футбольное поле, беговая дорожка, волейбольная площадка, натянут сетку, которая будет препятствовать потере мячей во время игр. Развивать собираются детскую зону. Здесь установят беседку для взрослых и игровой домик.

Раньше на месте этой площадки был пустырь и пруд. Для того чтобы привести в порядок эту территорию понадобилось привезли 25 "Камазов" грунта. Благоустраивали территорию в рамках проекта по благоустройству общественных территорий. Большую помощь в процесс привнесли представители движения "Родной лес", собирающиеся вместе с местными жителями рассадить по периметру площадки живую изгородь - 80 кустарников и деревьев (сирень, барбарис, акацию, дерн, фруктовые деревья (груши и яблони) и другие по выбору населения.





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