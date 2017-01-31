"Миссис Великая Русь" выбрали в Петрозаводске

В Петрозаводске завершился конкурс красоты, на котором определили обладательницу титула "Миссис Великая Русь". Но победительница оказалась не одна, все конкурсантки были отмечены призами и титулами.



По мнению организаторов, этот конкурс был задуман не для того, чтобы выбрать самую красивую девушку, а для того, чтобы донести до общества, что женщина незаменима в быту, воспитании детей, играет важную роль в общественной жизни. В мире много дам, занимающих руководящие должности, но при этом они остаются хранительницами домашнего очага.



В конкурсе принимали участие женщины 22-45 лет, семейные, но не обязательно зарегистрировавшие свой брак официально. Девушки выглядели абсолютно по разному: формы, рост, вес, и в жизни занимались разными направлениями деятельности (офисные сотрудники, представители индустрии красоты и сотрудница МВД). Красота здесь присутствовала, но не являлась определяющим фактором в борьбе за титул. Девушки должны были продемонстрировать свои таланты, а не только умение улыбаться и позировать фотографам.



Почему организаторы решили назвать конкурс "Великая Русь", осталось загадкой, потому что конкурсы и организация ничего о Великой Руси не говорили и не напоминали.



Было в конкурсе и необычное дефиле – в шубах. Их предоставил главный спонсор мероприятия, и это стало не менее интересно, чем демонстрация фигур в купальнике. Шубы участницам не подарили, но шикарные фотографии в них они получат обязательно.



Впечатлил и конкурс талантов, где одна из участниц со своими детьми продемонстрировала чудеса владения воздушным кольцом и акробатическими способностями. Получилось великолепное шоу, которое не оставило никого равнодушными, а молодые женщины заставили себя уважать еще больше и доказали, что помимо внешних данных им есть чем гордиться.