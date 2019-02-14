IT-форум "Современные информационные технологии: для государства и общества" пройдет в Вологде 5-6 апреля

Вологодская область >> Общество >> 14.02.2019

Это будет юбилейный десятый IT-форум. Председатель Комитета информтехнологий И. Просвирякова рассказала, что уже сделан важный шаг в подготовке IT-форума, традиционно проводящегося в первую неделю апреля. Подписано соглашение Комитетом информационных технологий, Клубом IT-директоров региона, Администрацией Вологды, "Ростелекомом", "Бизнес-Софт".

Задача форума - привлечь молодежь в сферу информтехнологий. 5-6 апреля пройдет чемпионат по киберспорту и IT-party, беседа с известным блогером и выставка "Умный город". Мероприятия будут проводиться на территории в ВК "Русский Дом", ДС "Вологда" и в центре образования № 42.

Юбилейный форум пройдет в новом формате, для чего прорабатываются методы вовлечения студентов и школьников. Лучше получается заинтересовать молодежь игровой формой подачи информации. Нужно донести до ребят перспективность IT, без знаний которой трудно обойтись.

В Вологде развивают сферу информационных технологий в рамках кластера IT-град. В 2018 г. 200 вологжан показали навыки IT-дизайна на конкурсе "Новогодняя открытка".





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