В Мурманском краеведческом музее состоятся мероприятия акции "Всей семьей в музей"

Мероприятия пройдут 9 марта в краеведческом музее Мурманска. Гостей ожидают мастер-классы и демонстрации учебных интерактивных программ.



В рамках программы "История Кольского края" можно будет познакомиться с историей освоения края, первобытного периода жизни древних людей - коренных жителях Севера, развитии края в XI - XIX вв., Заполярье XX - начале XXI в.

Также желающим покажут мастер-класс по изготовлению поморских оберегов.



В программе "Истории освоения и развития Арктики" будут рассказывать об этапах освоения Арктики человеком. Посетители узнают о легендарных полярниках – О. Шмидте, И. Папанине, В. Воронине, о малоизвестных фактах труднодоступного региона. Уделят особое внимание природе и климату Арктики.



Интерактивная программа "История Кольского края" займет 20 минут. Она рекомендовано учащимся 5-9 классов. Программа "История освоения и развития Арктики" займет 21 минуту. Она рекомендована для старшеклассников. Программы короткие, что сделано для лучшей усвояемости материала.



Для детей до 16 лет обе программы бесплатные.