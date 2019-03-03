В Мурманском краеведческом музее состоятся мероприятия акции "Всей семьей в музей"

Мурманская область >> Общество >> 03.03.2019

Мероприятия пройдут 9 марта в краеведческом музее Мурманска. Гостей ожидают мастер-классы и демонстрации учебных интерактивных программ. 

В рамках программы "История Кольского края" можно будет познакомиться с историей освоения края, первобытного периода жизни древних людей - коренных жителях Севера, развитии края в XI - XIX вв., Заполярье  XX - начале XXI в. 
Также желающим покажут мастер-класс по изготовлению поморских оберегов. 

В программе "Истории освоения и развития Арктики" будут рассказывать об этапах освоения Арктики человеком. Посетители узнают о легендарных полярниках – О. Шмидте, И. Папанине, В. Воронине, о малоизвестных фактах труднодоступного региона. Уделят особое внимание природе и климату Арктики. 

Интерактивная программа "История Кольского края" займет 20 минут. Она рекомендовано учащимся 5-9 классов.  Программа "История освоения и развития Арктики" займет 21 минуту. Она рекомендована для старшеклассников. Программы короткие, что сделано для лучшей усвояемости материала.

Для детей до 16 лет обе программы бесплатные. 





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