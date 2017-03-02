В Петрозаводске на привокзальной площади появится Солнечная система

Мэрия Петрозаводска закончила подведение итогов конкурса на заполнение площадки перед железнодорожным вокзалом.



Победивший проект по благоустройству пл. Гагарина разработали А. Ким и А. Скрипицын. Он основывается на названии площади в честь первого космонавта, поэтому на площади будет стоять скульптурно-пространственная модель Солнечной системы. Ее центром будет модель Солнца, а на расстоянии от него – модели всех 8 планет. Они будут вытоплены в виде гранитных полированных шаров разного диаметра, а их латунные орбиты вмонтируют в гранитную поверхность площади. Также в композиции представлены символы леса, водопада и камня. От Солнца течет водопад, а вверх по нему плывут рыбы, которые авторами были задуманы как символ продолжения жизни на нашей планете. Ориентировочно композиция Солнечной системы будет иметь высоту 2,5 м.



Элементы скульптуры, светильников, скамеек, деревьев, которые будут располагаться по разным радиусам от центра площади также войдут в общую картину новой площади. Покрытие поверхности будет мощеное, из разноцветного гранита. В декоративной плитке можно будет увидеть россыпи звезд, также космическую тематику будет иметь латунная вставка на орбитах, тротуарные светильники разных диаметров, светодиодная брусчатка и рельеф.



Предполагается установка разноцветных светильников у основания всех металлических и гранитных шаров. Скамьи авторской работы, урны из металла и искусственного камня также будут отвечать космическому стилю.



Главный архитектор города Е. Фролов сам принимал участие в конкурсе, но комиссия лучшим выбрала не его проект. Работу победителей Фролов оценил как положительную.



Победители получат диплом и подарки от спонсора, а остальные участники конкурса - благодарственные письма.