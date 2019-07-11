Инженер из Ухты изобрел робота "Оптимус прайм"

Фразы для робота создатель выбрал сам из фильмов. Озвучкой занимался тоже сам в специально снятой для этих целей студии.



7 месяцев понадобилось ухтинскому инженеру–механику А. Гаврюшенко для создания трехметрового робота. Сейчас эта махина установлена в детской поликлинике на радость восторженной детворе. Высота робота 3,5 м.



Ухтинец и раньше собирал подобных роботов, но этот стал первым, у кого есть голос. Робот может двигать головой, произносить хорошо известные всем фразы. Гаврюшенко собирал робота снизу вверх, поэтому начал с ног, а закончил головой.



Построен "Оптимус Прайм" из списанных запчастей, композитных материалов, пластика, электроники.



В ближайшее время инженер планирует собрать еще одного героя из фильма "Трансформеры", а пока на его счету пеногенераторы для дискотек, лазерные арфы и сигнализация из струйного принтера. Креативности ухтинцу не занимать, поэтому новинки вряд ли окажутся менее интересными, чем уже созданные изобретения. Какой герой "Трансформеров" следующим появится в Коми, изобретатель держит в секрете.