В Тотьме начали возводить Вологодскую ярмарку

Согласно проекту строительства, на городском рынке появятся 15 торговых объектов. Они будут сделаны в едином дизайне, а фермеры или мастера смогут здесь вести торговлю круглогодично. Возводят павильоны местные предприниматели.



"Вологодская ярмарка" – проект, реализуемый благодаря победе в конкурсе мероприятий с целью поддержки местных производителей. 1 млн руб. был выделен на реализацию проекта из областной казны.



В Тотьме также идут работы на многих объектах: ремонтируются дороги, парковки в центре, у кольца Входоиерусалимской церкви, на ул. Садовой, Загородной, Ленина. Ведется ремонт школы №3, где в скором времени начнут монтировать металлоконструкции для спортивного зала. В здании также устанавливают обновленные окна. Работы должны завершить до начала учебного года.



Строительство новой станции водоочистки, ремонт одного из корпусов Центральной больницы также продолжаются и идут по графику. Всего на реализацию поручений главы Вологодской области за 2 года финансирование составит 587 млн руб.