"Дом Русского Севера" открылся в Ереване

Губернатор Архангельской области И. Орлов и губернатор Вайоцдзорской области Т. Саргсян торжественно открыли в Ереване "Дом Русского Севера".



Здесь будет представлена продукция тралового флота Архангельска, водорослевого комбината, расписные изделия из бересты и дерева.



Открытие "Дома Русского Севера" было направлено на укрепление отношений, сложившихся между народами. В Армении появилось место, где каждому расскажут об архангельском севере, культуре, истории, промышленном и туристическом потенциале, возможностях бизнес-контактов. Также здесь можно попробовать север на вкус.



В будущем ассортимент продукции дома значительно расширят мясными изделиями, дикоросами, продукцией деревообрабатывающей промышленности. Также здесь будут проходить мастер-классы поваров Поморья с дегустациями.



Пока здесь работают 8 сотрудников, но далее, с развитием контактов в здравоохранении, образовании, туризме, промышленности, кадровый состав будет расширяться.



Архангельск организует поставки рыбы, мяса и местных дикоросов в Армению в рамках сотрудничества с Вайоцдзорской областью.