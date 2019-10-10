"Дом Русского Севера" открылся в Ереване

Архангельская область >> Общество >> 10.10.2019

Губернатор Архангельской области И. Орлов и губернатор Вайоцдзорской области Т. Саргсян торжественно открыли в Ереване "Дом Русского Севера".

Здесь будет представлена продукция тралового флота Архангельска, водорослевого комбината, расписные изделия из бересты и дерева.

Открытие "Дома Русского Севера" было направлено на укрепление отношений, сложившихся между народами. В Армении появилось место, где каждому расскажут об архангельском севере, культуре, истории, промышленном и туристическом потенциале, возможностях бизнес-контактов. Также здесь можно попробовать север на вкус.

В будущем ассортимент продукции дома значительно расширят мясными изделиями, дикоросами, продукцией деревообрабатывающей промышленности. Также здесь будут проходить  мастер-классы поваров Поморья с дегустациями.

Пока здесь работают 8 сотрудников, но далее, с развитием контактов в здравоохранении, образовании, туризме, промышленности, кадровый состав будет расширяться.

Архангельск организует поставки рыбы, мяса и местных дикоросов  в Армению в рамках сотрудничества с Вайоцдзорской областью.





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