Как в Коми соблюдают карантин продуктовые магазины
В Коми решили проверить, как работают в условиях карантина продуктовые магазины. Например, в сыктывкарском микрорайоне Орбита в магазины просят не приходить в определенное время, в которое предлагают скупаться пожилым людям, а на кассах покупателей разделили полосами, чтобы между ними было расстояние, рекомендованное Роспотребнадзором.
Продавцы носят маски, кассиры работают в медицинских перчатках, как и те, кто раскладывает товар. Сотрудники говорят, что работать в медмасках не удобно, но к временным трудностям они готовы.
В пекарнях сотрудников вооружили санитайзером, медмасками и перчатками. Работать в резиновых перчатках особенно не удобно в условиях, где постоянно жарко, руки потеют и дают о себе знать ранки на ладонях.
В некоторых магазинах, где соблюдаются все правила, появился новый вид покупателей, которые считают своим долгам спрашивать продавцов и кассиров, как часто они моют руки и когда мыли в последний раз, задерживая очередь. Но пока в магазинах рады хоть каким-то покупателям, потому что в сближающую неделю их будет еще меньше.
Но есть в Сыктывкаре и такие торговые точки, где продают хлеб, пирожные, а продавцы демонстрируют маникюр, не надевают масок, а профилактические меры игнорируют.
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