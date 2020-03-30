Как в Коми соблюдают карантин продуктовые магазины

Республика Коми >> Общество >> 30.03.2020

В Коми решили проверить, как работают в условиях карантина продуктовые магазины. Например, в сыктывкарском микрорайоне Орбита в магазины просят не приходить в определенное время, в которое предлагают скупаться пожилым людям, а на кассах покупателей разделили полосами, чтобы между ними было расстояние, рекомендованное Роспотребнадзором.

Продавцы носят маски, кассиры работают в медицинских перчатках, как и те, кто раскладывает товар. Сотрудники говорят, что работать в медмасках не удобно, но к временным трудностям они готовы.

В пекарнях сотрудников вооружили санитайзером, медмасками и перчатками. Работать  в резиновых перчатках особенно не удобно в условиях, где постоянно жарко, руки потеют и дают о себе знать ранки на ладонях.

В некоторых магазинах, где соблюдаются все правила, появился новый вид покупателей, которые считают своим долгам спрашивать продавцов и кассиров, как часто они моют руки и когда мыли в последний раз, задерживая очередь. Но пока в магазинах рады хоть каким-то покупателям, потому что в сближающую неделю их будет еще меньше.

Но есть в Сыктывкаре и такие торговые точки, где продают хлеб, пирожные, а продавцы демонстрируют маникюр, не надевают масок, а профилактические меры игнорируют.





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