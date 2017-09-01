Спортплощадку у школы №18 открыли вчера в Череповце

Ранее на этом месте был пустырь, который решили переделать в полезное место. Теперь его украшает современная спортивная площадка, пользоваться которой могут как ученики школы, так и жители близлежащих районов. Об этом рассказал на открытии председатель ТОС "Индустриальный" С. Голубев.



Новый объект обошелся в 2 млн руб., а строительные работы заняли всего месяц. Финансирование проект получил по программе "Народный бюджет — ТОС".



Работать спортплощадка будет с 8:00, а отвечать за сохранность объекта на первых порах будет охрана школы.



Директор школы М. Сафарова рассказал, что площадка была нужна школе много лет. Здесь на уроках физкультуры планируют заниматься и зимой и летом. Например, зимой ее можно использовать под хоккейную коробку. Также это станет хорошим местом для проведения спортивных и дворовых праздников для детей. Этот небольшой спортивный уголок должен стать центром притяжения для детей всех возрастов и закладывать в них привязанность к спорту, здоровому образу жизни.



В настоящее время Индустриальный район не может похвастаться большим количеством спортплощадок, поэтому эта вписалась между школой и детсадом идеально. Это даст возможность детям больше времени проводить на воздухе. Местных жителей попросили как можно бережнее относиться к оборудованию, оно должно прослужить как можно дольше.



Строительство спортплощадки за такой короткий период показало наглядно, что проект "Народный бюджет — ТОС работает". Это возможность направить бюджетные деньги на возведение действительно нужных объектов в конкретном районе.



Согласно проекту, каждое территориальное общественное самоуправление может ежегодно выдвигать свои инициативы, которые проходят голосование жителей и утверждение рабочей группой. Выбранные проекты получают финансирование на следующий год. Исходя из количества жителей ТОС могут претендовать на 1,5 -2,5 млн руб. в год.