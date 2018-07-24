21 июля в Петрозаводске стартовала парусная регата "Банковский кубок — Онежская регата"

В сторону Кижи через острова Василисин и Девичий направились крейсерские яхты. До 25 июля гонка продолжится у островов Суйсарь и Кижи.



Регата проходит в акватории Онежского озера и завершится 29 июля. В 2018 г. в ней принимают участие яхты "Финн", "Четвертьтонник", "SB – 20" и "Открытый дивизион", а также 2 детских класса - "Ракета 270" и "Оптимист".



Торжественное награждение победителей состоится на набережной Онежского озера, рядом с устьем р. Лососинки.



28 июля будет дан старт еще одному этапу программы регаты – береговому. Это третий Морской фестиваль "Большой сбор на Онего", который продлится до конца 29 июля. В его рамках пройдет регата шлюпок для любителей. Участниками могут стать лица старше 16 лет, которым предстоит преодолеть дистанцию 200 м на скорость. Начало фестиваля в 11:00.



26-28 июля в Петрозаводской губе, на локации фестиваля "Большой сбор на Онего" Костромская федерация парусного спорта организует презентацию яхт швертботов-двоек (проект "Ерш"), а гости проведут для спортсменов и зрителей показательную гонку.

