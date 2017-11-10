Названы победители спортивных состязаний "Сямянхат мерета"
В этом году традиционные состязания "Сямянхат мерета" проходили в рамках экофорума "ЭКОАРКТИКА". Спонсором выступила компания "РН-Шельф-Арктика" (дочка "НК "Роснефть").
Соревнования традиционно включали гонки на оленьих упряжках, но этим не ограничились. В программу состязаний также были включены 4 вида северного многоборья (метание тынзея на головки нарт, на дальность, тройной прыжок, прыжки через нарты). Зрителей развлекали народными забавами, конкурсами и играми.
В гонках на оленьих упряжках победили среди мужчин В. Ледков (Коопхоз "Ерв"), среди женщин – Л. Канева (СПК "Харп"). 2-е и 3-е места достались А. Явтысому (СРО "Вы ту", А. Ледкову (СПК "Ерв"), В. Ледковой (СПК "Ерв"), О. Явтысой (СРО "Вы ту").
Участие в состязаниях приняли более 80 оленеводов, чумработниц из 7 сельхозкооперативов НАО, 8 семейно-родовых общин, 2 фермерских хозяйств.
Лучшими в тройном прыжке стали В. Ледков, В. Вылка, А. Ледков, победителем в прыжках через нарты стал В. Вылка, 2-е место досталось Г. Явтысому, 3-е – В. Ледкову.
Рекомендуем по теме:
Экофорум "Чистый Север — чистая страна" завершился в Архангельске
Начальника ОМВД Онежского района обвиняют в халатности, приведшей к смерти людей
Недавно построенный Красный мост в Вологде начал разваливаться
В музее Кондпожского края открылась выставка-продажа "Весенний подарок"
7 млрд руб. получит Карелия на расселение из аварийного жилья
Саамские активисты недовольны ответами администрации президента на ситуацию с охотучастками
В Вологду будут направлять туристов из Китая