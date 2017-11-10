Названы победители спортивных состязаний "Сямянхат мерета"

Ненецкий автономный округ >> Спорт >> 26.03.2019

В этом году традиционные состязания "Сямянхат мерета" проходили в рамках экофорума "ЭКОАРКТИКА". Спонсором  выступила компания "РН-Шельф-Арктика" (дочка "НК "Роснефть").

Соревнования традиционно включали гонки на оленьих упряжках, но этим не ограничились. В программу состязаний также были включены 4 вида северного многоборья (метание тынзея на головки нарт, на дальность, тройной прыжок, прыжки через нарты). Зрителей развлекали народными забавами, конкурсами и играми.

В гонках на оленьих упряжках победили среди мужчин  В. Ледков (Коопхоз "Ерв"), среди женщин – Л. Канева (СПК "Харп"). 2-е и 3-е места достались А. Явтысому (СРО "Вы ту", А. Ледкову (СПК "Ерв"), В. Ледковой (СПК "Ерв"), О. Явтысой (СРО "Вы ту").

Участие в состязаниях приняли более 80 оленеводов, чумработниц из 7 сельхозкооперативов НАО, 8 семейно-родовых общин, 2 фермерских хозяйств.

Лучшими в тройном прыжке стали В. Ледков, В. Вылка, А. Ледков, победителем в прыжках через нарты стал В. Вылка, 2-е место досталось Г. Явтысому, 3-е – В. Ледкову.





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