Семинар "Семь футов под килем" пройдет в Архангельске

Архангельская область >> Спорт >> 29.04.2019

Меритель российской федерации парусного спорта организует семинар "Семь футов под килем" в Архангельске. На него приедут яхтсмены со всей старины, о чем сообщила пресс-служба парусного центра "Норд", где состоится мероприятие.

Семинар займет 5 дней и стартует 31 мая. Организаторы хотят рассказать яхтсменам о важности обмера судна, способах предоставить равные условия в регатах сем судам, поэтому мероприятие заинтересует и инспекторов по подготовке оборудования, мерителей яхт. Также семинар призван вызвать интерес молодежи к парусному спорту. Организаторы хотят расширить кругозор людей в области судостроения. Это будет хорошей площадкой для общения и налаживания контактов яхтсменов из разных регионов, для обмена опытом.

В этом году семинар посвящен 45-летию Соловецкой регаты, 35-летию парусного центра "Норд" им. Ю. Анисимова.

Проводить мероприятие будет В. Алексеев – меритель федерации парусного спорта России, офицер Конгресса по морским гонкам.





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