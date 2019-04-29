Семинар "Семь футов под килем" пройдет в Архангельске

Меритель российской федерации парусного спорта организует семинар "Семь футов под килем" в Архангельске. На него приедут яхтсмены со всей старины, о чем сообщила пресс-служба парусного центра "Норд", где состоится мероприятие.



Семинар займет 5 дней и стартует 31 мая. Организаторы хотят рассказать яхтсменам о важности обмера судна, способах предоставить равные условия в регатах сем судам, поэтому мероприятие заинтересует и инспекторов по подготовке оборудования, мерителей яхт. Также семинар призван вызвать интерес молодежи к парусному спорту. Организаторы хотят расширить кругозор людей в области судостроения. Это будет хорошей площадкой для общения и налаживания контактов яхтсменов из разных регионов, для обмена опытом.



В этом году семинар посвящен 45-летию Соловецкой регаты, 35-летию парусного центра "Норд" им. Ю. Анисимова.



Проводить мероприятие будет В. Алексеев – меритель федерации парусного спорта России, офицер Конгресса по морским гонкам.