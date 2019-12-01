В Ковдоре состоялось спортивное мероприятие "Приведи бабушку и дедушку в ГТО"

Участников соревнований поздравила замначальника управления образования Ковдорского района Т. Точеных. Флаг РФ подняли Елизавета и Светлана Мельниковы, представляющие школу №1.



После разминки, которую провел тренер оздоровительно-образовательного профильного центра, в борьбу вступили 12 команд школьных и дошкольных организаций района. Участники состязаний соревновались в многоборье ГТО из 3-х видов испытаний: челночном беге, прыжке в длину, наклоне вперед.



Победители первой группы – Владимир и Софья Латины (детский сад №29), второй группы – Ирина и Лолла Климовы (школа №1), третьей группы – Вера и Аня Смирновы (школа №1). Команды-победительницы получили памятные медали, кубки и грамоты. Все участники мероприятия получили свидетельства членов движения ВФСК ГТО, спортмероприятия "Приведи бабушку и дедушку в ГТО", сладкие подарки.



Мероприятие было организовано для поддержания боевого духа пенсионеров, а также для приучения детей к спорту. Бабушки и дедушки должны были стать примером для детей, сформировать у них стремление к здоровому образу жизни.