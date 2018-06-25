Немецкие мотоциклисты решили добраться до Воркуты

Вологодская область >> Туризм >> 25.06.2018

Друзья Фиши и Николас решили совершить путешествие на север России на мотоциклах. Они проложили путь через Норвегию, Финляндию, потом добирались до Сыктывкара, Ухты, запланировав заехать в Печору, но из-за паводка и размытых дорог не смогли этого сделать.

Мототуристы  общались на немецком и английском языках, поэтому в России им пришлось не легко. Только в Сыктывкаре они смогли найти англоговорящих граждан. За 10 дней по территории севера России туристы узнавали направление только с помощью жестов, а тормозные колодки на "убитых" дорогах стерлись так, что парни с трудом могли останавливаться. В столице Коми им понадобился ремонт.

В Сыктывкаре немцы посетили Дом дружбы народов, пообщались с членами немецкой диаспоры. Потом они остановились в Вуктыле, заночевав на берегах Печоры, и были поражены красотой природы и тучами комаров.

Ребята отправились в путешествие без карты, поэтому приходилось постоянно спрашивать дорогу, но столкнувшись с незнанием на территории севера английского языка, им пришлось запастись картой. Немцы были наслышаны об отсутствии дорог, поэтому сильно не удивились увиденному, но переполненные оптимизмом, сообщили, что это даже хорошо, так как не дает в дороге уснуть.

До самой северной точки своего путешествия путешественники пока не добрались. Они надеются сделать это поездом, а если не получится, поедут в Усинск, а далее паромом на север. Воркуту для своей цели немцы выбрали, потому что это самый восточный город Европы, и они далеко не единственные иностранцы, которые стремятся туда попасть. Для европейца  это как поставить крестик, что он посетили крайнюю точку Европы. Но для ребят Воркута не станет финальной точкой. Они планируют посетить и самую южную.





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