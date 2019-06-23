Деревянное судно заложили в Архангельске
Каркас судна из дерева решили заложить в туристических целях. Его построят по модели поморского коча, использовавшегося поморами и промышленниками Сибири в XI-XIX в. Для создания судна используют старинные чертежи.
В день начала строительства решил провести церемонию закладки монеты и таблички в основание судна. Это последний вид деревянных судов, на смену которым пришли металлические.
Построенное судно будет иметь 12 посадочных мест, в том числе для экипажа. Оно предназначено для экспедиционных походов в акватории Белого моря. Процесс строительства будет открытым, чтобы люди могли видеть поэтапное создание судна. Для этого сдают специальную галерею для наблюдений. Не исключен и вариант серийного производства таких туристических судов.
По сути, новый проект – это не только развлечение. Во времена, когда люди стали забвавь свои традиции, судостроение может создать источником восстановления утраченных навыков и знаний. Люди, умеющие держать в руках топор, имеющие плотницкие навыки будут совершенствовать свое мастерство, и для этого будут привлекаться мастера со всей России.
Рекомендуем по теме:
Актерский театральный фестиваль "Ваш выход!" проходит в Архангельске
В Архангельске прошел съезд ассоциации муниципальных образований
Предприниматели Чехии хотят работать над внедрением системы "Умный город" в Вологде
Череповец вошел в проект "Оздоровление Волги"
13 рейсов в места расположения оленеводческих хозяйств запланировано в рамках празднования Дня оленя в НАО
В НАО стартует конкурс "Таланты Арктики. Дети"
Мэрия Сыктывкара потратила 4 млн руб. на жилье для нуждающихся