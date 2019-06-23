Деревянное судно заложили в Архангельске

Архангельская область >> Туризм >> 23.06.2019

Каркас судна из дерева решили заложить в туристических целях. Его построят по модели поморского коча, использовавшегося поморами и промышленниками Сибири в XI-XIX в. Для создания судна используют старинные чертежи.

В день начала строительства решил провести церемонию закладки монеты и таблички в основание судна. Это последний вид деревянных судов, на смену которым пришли металлические.

Построенное судно будет иметь 12 посадочных мест, в том числе для экипажа. Оно предназначено для экспедиционных походов в акватории Белого моря. Процесс строительства будет открытым, чтобы люди могли видеть поэтапное создание судна. Для этого сдают специальную галерею для наблюдений. Не исключен и вариант серийного производства таких туристических судов.

По сути, новый проект – это не только развлечение. Во времена, когда люди стали забвавь свои традиции, судостроение может создать источником восстановления утраченных навыков и знаний. Люди, умеющие держать в руках топор, имеющие плотницкие навыки будут совершенствовать свое мастерство, и для этого будут привлекаться мастера со всей России.





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