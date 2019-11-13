Кормозаготовительная кампания в Ненецком округе выполнена на 27%

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 24.07.2020

В Департаменте природных ресурсов НАО сообщили, что сенокос в хозяйствах региона стартовал 6 июля. На луга первыми вышли механизаторы СПК РК «Сула» с. Коткино. Сейчас план по заготовке кормов выполнен на 27 %, а всего аграрии заготовили 2150 тонн сенажа и сена.

1,8 тыс. га сельхозугодий обкошено, заготовлено 2150 тонн кормов, а объем заготовки сена составил 1650 т, сенажа - 500 т. Сенокосная кампания идет в плановом режиме.

В кормозаготовительной кампании участвуют 10 сельхозорганизаций, в которых 1,8 тыс. голов КРС. Заготовка сена на зиму началась в фермах Тельвиски, Неси, Андеги, Нижней Пеши. В крупнейшем по поголовью хозяйстве региона  «Ненецкой агропромышленной компании» заготовлено 74 % сена. Заготовку завершат в течение 3-х дней, после чего приступят к сенажу.

Всего в регионе планируется обкосить 6 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Объем заготовки грубых кормов – 8120 т, в том числе 3920 т. сена и 4,2 тыс. т. сенажа. Стойла региона должны быть обеспечены кормами с превышением необходимого объема. 





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