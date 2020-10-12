Картофельная моль уничтожает урожай в Коми

Специалисты Россельхознадзора отловили на складахкомпании «Пригородный» и полях в черте Сыктывкара моль картофельную, которая по вредоносности хуже колорадского жука.



18 мая - 30 августа проводились контрольные карантинные обследования мест хранения, выращивания, продажи сельскохозяйственной продукции «Пригородного» в пригороде Сыктывкара. Применялись ловушки с синтетическими гормонами, которые привлекали насекомых. В результате попадались бабочки картофельной моли, отсутствовавшие в Коми ранее и являющиеся карантинными в России.



Моль картофельная – теплолюбивое насекомое, не выдерживающее низких температур, поэтому большую опасность представляет в южных регионах, где может нанести серьезный вред сельхозкультурам во время вегетации и хранения. Она поражает табак, баклажаны, томаты, другие пасленовые, но больше любит картофель. Во время вегетации гусеницы моли заползают в плоды и клубни, а с ними попадают в хранилища, где вредят круглый год. Зараженные клубни непригодны для употребления.

