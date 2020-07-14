Произведенную в Коми оленину проверили на наличие диоксинов
Лабораторные анализы оленины, произведенной предприятиями Коми, подтвердили безопасность продукта, о чем сообщает Управление Россельхознадзора Коми.
Лабораторные исследования мяса северного оленя проводились в рамках Плана госмониторинга качества и безопасности продуктов. Была проверена замороженная оленина усинской компании "Северный", СПК Колхоз "Ижемский оленевод и Ко". Подконтрольная ветнадзору продукция проверялась на наличие диоксинов, бета-агонистов, стероидов, стильбенов и тиреостатиков.
Образцы оленины исследованы по 38 показателям, и превышение допустимой концентрации не было зафиксировано не по одному из пунктов. Продукция полностью безопасна для употребления в пищу.
Анализы проводились в лаборатории Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарств для животных и кормов.
Напомним, что мясо северного оленя пользуется популярностью не только в северных регионах России и странах Скандинавии. Она также поставляется в более южные регионы и государства на экспорт.
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