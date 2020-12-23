Предпринимателям НАО расскажут о секретах ведения сельскохозяйственного бизнеса

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 23.12.2020

22 - 28 февраля в Ненецком округе состоится онлайн-интенсив по развитию сельскохозяйственной деятельности. На него приглашаются начинающие, действующие предприниматели, сельскохозяйственные кооперативы, частные производители.

Мероприятие проведут в рамках окружного проекта «Создание системы поддержки фермеров» нацпроекта «МСБ и поддержка частной предпринимательской инициативы» на деньги федеральной и окружной казны.

Обучение организовал региональный Центр компетенций в сельхозкооперации на базе Центра развития бизнеса округа. Интенсив бесплатный. На нем федеральные эксперты расскажут о производстве мясной, молочной продукции, дадут инструкцию по организации кооператива, сбыта сельскохозяйственной продукции. Предпринимателям расскажут, как из кооператива вырасти в федеральную компанию, о поддержке, стандартах, технике изготовления сыров, переработке продукции, техпроцессах приготовления.

Спикеры интенсива – Д. Воронков («Сады России»), А. Коротаев («Флагман»), Д. Назаров («Чистый Вкус»).





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