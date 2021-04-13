В НАО начали сбор арктических огурцов

Сбор урожая арктических огурцов начался в заполярных теплицах комбината "Солнышко" в Нарьян-Маре. Здесь выращивают перец, помидоры, много сортов зелени, цветы (тюльпаны, новогвинейские бальзамины).



При уличной температуре -30, трудно представить, что в теплицах тепло, влажно и зелено. Здесь почти нет современного оборудования, поэтому глава комбината Г. Чебыкина считает, что по степени оснащенности комбинат находится в прошлом веке. Одна из самых северных теплиц в мире живет как при Советском Союзе, но результат дает.



Первые теплицы здесь были построены на намывном песке. Так строят все в условиях Крайнего севера. Их построили в середине 90-х годов, когда дети в школах и детсадах особенно нуждались в свежих овощах и фруктах, а взять их было негде. До Нарьян-Мара так и не построили ни одной качественной дороги, а возить овощи и фрукты воздухом и морем слишком накладно. Зимой можно было воспользоваться зимником, но это все равно долго, и возможно не всегда. Теплица спасала и спасает многих от нехватки витаминов.