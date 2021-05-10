В Вологде решили выращивать кукурузу

Вологодская область >> Сельское хозяйство >> 10.05.2021

Местные аграрии считают, что северный климат, короткое лето не помешают кукурузе поспеть. Они уже определились с посевными площадями и отвели для «царицы полей» 200 га. Колхоз в процессе покупки нового оборудования.

Конечно, на большой урожай они не рассчитывают, поэтому весь он останется в районе, а у местных жителей будет возможность кушать кукурузу в початках, а не из банок. Большую часть кукурузы оставят в хозяйстве на случай расширения посевных площадей. Если урожай получится таким, каким его планируют собирать, аграрии создадут брендированный продукт. Но скорее всего, кукурузу направят на корм для скота, из нее сделают силос, а местные жители ее так и не увидят.

Нетипичную для северных широт культуру осваивают на родине Деда Мороза. В Вологодском районе практику внедрил СХПК «Присухонское».
Кукуруза последний раз возделывалась в Вологодской области в советские времена, когда был пик увлеченности этой сельхозкультурой. Свернули выращивание из-за малых объемов урожая.

Посевную начнут после праздника.





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