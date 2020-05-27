Паводок в Вологодской области пошел на убыль

Вологодская область >> Общество >> 27.05.2020

36 участков освободились от талой воды в Вожегодском районе.

МЧС Вологодской области сообщает о том, что паводок в Вологодской области идет на убыль. С приусадебных участков вода уже ушла, освободив 2 участка автодорог в Вологоадскм и Усть-Кубинском районах области. Долгое время доступ к некоторым селам был закрыт, так как частично дороги ушли под воду.

До сих пор вода стоит в Усть-Кубинском, Вологодском, Сокольском районах. Подтоплено 76 приусадебных участков. Затоплен низководный мост на территории Сокольского района, нарушено автосообщение с двумя поселками, где проживают 264 человека (среди них 20 несовершеннолетних). Для них организованы лодочные переправы.

В Вологодской области развернут пункт временного размещения на 60 человек, и его площадей пока хватает для пострадавших. Еще 3 будут введены в случае необходимости. Всего в области от разных ведомств с паводковыми последствиями работают 114 человек на 68 единицах техники и 14 плавсредствах. Если не будет дождей и снега, ситуация в худшую сторону не измениться. 





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