На территории цветочной компании Мурманска будут бороться с опаснейшим вредителем

Североморское управление Россельхознадзора сделало более актуальным программу локализации объекта на карантине - цветочного трипса и ликвидации популяции вредителя в Мурманске на территории компании "Цветы заполярья". Это необходимо для предотвращения распространения опаснейшего вредителя культурных растений, переносчика вирусных болезней растений.



Фитосанитарные карантинные мероприятия проводятся в складских и торговых помещениях, теплицах, на земле площадью 2,6 га. Если обнаружится зараженная или засоренная западным цветочным трипсом продукция, ее собственник должен провести фитосанитарное обеззараживание, переработать продукцию или уничтожить ее.



В 2019 г. подобная ситуация уже имела место. Тогда на территории "Цветов Заполярья" обнаружили западный цветочный трипс, а с августа текущего года в Мурманске борются с зараженной китайской капустой. Последний раз очаги ее распространения были найдены в этом месяце, хотя в сентябре проводились обеззараживающие мероприятия.