На территории цветочной компании Мурманска будут бороться с опаснейшим вредителем

Мурманская область >> Сельское хозяйство >> 30.11.2021

Североморское управление Россельхознадзора сделало более актуальным программу локализации объекта на карантине - цветочного трипса и ликвидации популяции вредителя в Мурманске на территории компании "Цветы заполярья". Это необходимо для предотвращения распространения опаснейшего вредителя культурных растений, переносчика вирусных болезней растений.

Фитосанитарные карантинные мероприятия проводятся в складских и торговых помещениях, теплицах, на земле площадью 2,6 га. Если обнаружится зараженная или засоренная западным цветочным трипсом продукция, ее собственник должен провести фитосанитарное обеззараживание, переработать продукцию или уничтожить ее.

В 2019 г. подобная ситуация уже имела место. Тогда на территории "Цветов Заполярья" обнаружили западный цветочный трипс, а с августа текущего года в Мурманске борются с зараженной китайской капустой. Последний раз очаги ее распространения были найдены в этом месяце, хотя в сентябре проводились обеззараживающие мероприятия.





Рекомендуем по теме:

Никора прокомментировал ситуацию с «мусорным протестом» в Мурманске

Привокзальную площадь Мурманска отремонтируют за 43 млн руб.

Фрагменты упавшей ракеты обнаружили в Коми

На территории мурманского порта расцвели первые цветы

В Коми обнаружили мед с канцерогенами

В НАО готовят к переизданию Красную книгу


Самым старым каменным зданием в Мурманске владеют военные

В Мурманске назревает скандал из-за новых умных домофонов

Проректор ВоГУ объяснил, какую прибавку получат студенты за прививку

В Коми с начала года 6174 беременных получили пособие на еду

В Коми не планируется массовый перевод школ на дистантанционку

Продажа квартир в Москве – особенности

Урок физкультуры закончился для 9-классницы одной из карельских школ инвалидностью
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета