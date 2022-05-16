В Архангельской области пересматривают систему борьбы с лесными пожарами

Архангельская область >> Общество >> 16.05.2022

10 мая В. Путин с главами субъектов РФ, федеральных ведомств обсуждал лесные пожары и методы борьбы с ними. Он отдал поручение сократить площади пожаров в каждом регионе, и по России в целом. Но как это сделать?

Также эту проблему обсуждали в столице во время круглого стола «Лесные пожары: прогнозы, риски, проблемы». Инициатором проведения мероприятия стал Архангельский ЦБК. В обсуждениии участвовали главы подразделений МЧС РФ по регионам, представители региональных органов власти, экскперты, депутаты Госдум.

Глава Минприроды и ЛПК Архангельской области И. Мураев сообщил, что с начала года Поморье обеспечено на 94% лесопожарной техникой. В скором времени показатель доведут до 100%. За последние несколько лет парашютистов авиационной лесоохраны в АО стало 150 человек, а было около 90.

Арендаторы леса заключили договора, и по всем 335 проведены проверки на наличие средств, сил для борьбы с пожарами. Все арендаторы допущены к работе с лесом без замечаний. Также набран временный персонал, штат укомплектован на 100%. Это должно отразиться на эффективности борьбы с лесными возгораниями.





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