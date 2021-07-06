Шоколадный пломбир «Вологодский» изготовлялся из некачественного масла

Роскачество проверило производителей российского мороженного, отметив некачественную продукцию «Вологодского мороженого».



В пломбире шоколадном обнаружено 3,18% молочного жира, а это не соответствие ГОСТ к пломбиру. Этот продукт можно назвать мороженым, но не пломбиром, так как натуральные жиры в нем заменены низкосортными растительными для удешевления продукции.



В «Вологодском мороженом» решили не спорить с результатом проверки, но пояснили, что причиной этого может стать неоднородна партия сливочного масла, завезенная из Киргизии. Масло может быть фальшивым, содержать растительные жиры. Договор с поставщиком уже расторгнут. Роскачество проведет повторное исследование мороженого.



Но авторитет компании уже подорван и люди стали покупать меньше «Вологодского мороженого». Удивляет и тот факт, что получая масло, компания его не проверяет на качество? В регионе, славящемся на весь мир своим качественным маслом, производитель мороженого закупает масло в далекой Киргизии. Это уже вызывает вопросы.

