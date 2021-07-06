Шоколадный пломбир «Вологодский» изготовлялся из некачественного масла

Вологодская область >> Бизнес >> 06.07.2021

Роскачество проверило производителей российского мороженного, отметив некачественную продукцию «Вологодского мороженого».

В пломбире шоколадном обнаружено 3,18% молочного жира, а это не соответствие ГОСТ к пломбиру. Этот продукт можно назвать мороженым, но не пломбиром, так как натуральные жиры в нем заменены низкосортными растительными для удешевления продукции.

В «Вологодском мороженом» решили не спорить с результатом проверки, но пояснили, что причиной этого может стать неоднородна партия сливочного масла, завезенная из Киргизии. Масло может быть фальшивым, содержать растительные жиры. Договор с поставщиком уже расторгнут. Роскачество проведет повторное исследование мороженого.

Но авторитет компании уже подорван и люди стали покупать меньше «Вологодского мороженого». Удивляет и тот факт, что получая масло, компания его не проверяет на качество? В регионе, славящемся на весь мир своим качественным маслом, производитель мороженого закупает масло в далекой Киргизии. Это уже вызывает вопросы.





Рекомендуем по теме:

Моторные масла Mobil и Motul: преимущества и особенности

Зачем нужны трансмиссионные масла для автомобиля?

Туристы по достоинству оценили молочную продукцию Вологодчины

Памятник вологодскому маслу установят на Соборной горке в Вологде

Вологодское масло попало в рацион экипажа МКС

В Вологде прошел форум "Вологда - молочная столица России"


«Арктический плавучий университет» отправляется в Арктику из Архангельска

В Архангельске собираются построить метаноловый завод

В Архангельске запустили летнюю навигацию на Соловки

Золото и платину начнут добывать в Заполярье

В Карелии появился ландшафтный памятник «Яшезеро»

Вологда будет способствовать развитию электротранспорта

В Мурманске проходит автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто»
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета