В Петрозаводске планируют построить частный крематорий

Сейчас в Карелии нет подобных объектов, ближайший находится в Санкт-Петербурге. В республиканском Минэкономразвития прошло заседание группы, которая должна содействовать привлечению инвестиций в местную экономику. Было принято решение о принятии на сопровождение 8 инвестиционных проектов, в том числе открытие частного крематория на Шуйском шоссе вблизи газозаправочной станции, сообщает издание «Республика». Проект был представлен неназванным частным инвестором.



Сумма вложений в строительство объекта на 2 печи, на котором планируется создать 13 рабочих мест, составит 32 млн рублей. Все работы должны быть завершены к 2023 году.



Министерство выразило готовность помочь инвестору в процессе подбора земельного участка. Когда начнется реализация проекта, его инициатор, учитывая социальную значимость и объем вложений, может рассчитывать на дальнейшую государственную поддержку.



В Петрозаводске находятся 7 общественных кладбищ, из которых 2 закрыты для новых захоронений, а на четырех разрешены только подхоронения в существующие могилы. Единственным полностью открытым остается кладбище у деревни Вилга.