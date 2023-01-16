Карельская компания поставит на экспорт ягоды на 1 млн долларов

Республика Карелия >> Бизнес >> 16.01.2023

Компания «Фрешберри», вышедшая на рынок в 2019 году, подписала крупный контракт на поставку дикорастущих ягод. Об этом сообщил региональный Минсельхоз. Дикорастущие голубика, клюква, морошка и черника будут отправляться покупателям из Эстонии, Китая и Финляндии. Общая сумма контракта составляет 1 млн долларов.

Мощности «Фрешберри» позволяют заготавливать до 4 тысяч тонн ягод. Компания располагает собственным перерабатывающим заводом, где продукция подвергается шоковой заморозке. «Фрешберри», помимо ягод, объемы сбора которых ежегодно удваиваются, занимается заготовкой лекарственных растений, грибов и березового сока.

Дикорастущие ягоды соответствуют требованиям, предъявляемым к экологически чистой продукции, которая востребована в ЕС. Для подтверждения этого производителю необходимо подтвердить чистоту конечного продукта и почвы. Однако получение сертификатов оборачивается слишком высокими затратами для небольших компаний. В Минсельхозе считают, что потенциал у этой отрасли очень высок – экспорт дикоросов может кратно увеличиться. Этот процесс сдерживается недостатком мощностей – часто отправленная за рубеж продукция впоследствии импортируется в переработанном виде.





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