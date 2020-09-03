Компания из Мурманска будет поставлять в США рыбу

Мурманская область >> Бизнес >> 03.09.2020

Мурманская компания «Персей» получила сертификацию FDA. В Министерстве экономического развития региона сообщили, что эта сертификация одна из престижных и самых трудных для получения. Трейдеру выдали сертификат при содействии Центра поддержки экспорта Мурманской области.

Первую поставку из Мурманска в США готовят. Когда ее отправляя по адресу, еще неизвестно, как и то, на чем рыбная продукция будет транспортироваться. Объем сделки не афишируется. 

Компания «Персей» - крупный трейдер морепродуктов, рыбы, который регулярно принимает участие в выставках. Это помогло заявить о себе за границей, обрасти выгодными связями, заключить контракты на поставку и мн. др.

С этого месяца компания вышла на международный уровень, которому придется соответствовать. Рыба и морепродукты являются скоропортящимися продуктами, поэтому работать с ними нужно осторожно. Кроме того, к качеству рыбы в США предъявляют жесткие требования, поэтому на экспорт должна уходить только хорошая качественная и свежая продукция.





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