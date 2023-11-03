Власти Архангельска продают Центральный рынок за 121 млн руб.

Деньги от продажи рынка пойдут на погашение дефицита горбюджета. Предполагаемая сумма реализации - 121 млн рублей.



Конкурс на приватизацию объекта выиграл «ФОРШИП». Компания предложила максимальную сумму, из них предоставленный задаток 24,1 млн рублей.



Полученные деньги от продажи рынка потратят не так, как хотели бы горожане. Они хотели чтобы эти деньги направили на развитие инфраструктуры, а не на погашение дефицита горбюджета. Всему виной предельное значение бюджета, и дефицит нужно устранять. Основная задача властей в сфере финансов — не допускать роста долга, и это удается уже несколько лет. Степень долговой нагрузки 23% от суммы доходов горбюджета (1,5 млрд руб). 300 млн руб. в год тратят на обслуживание кредитов.



Судьба Центрального рынка неизвестна. Здание сохранит статус, в нем будут торговать, но придется что-то менять. В договоре продажи указано, что здесь будут продавать продукты. Но торговля идет и в здании, и рядом на улице.



Рынок продают, потому что он не приносит дохода.