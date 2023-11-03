Власти Архангельска продают Центральный рынок за 121 млн руб.

Архангельская область >> Бизнес >> 03.11.2023

Деньги от продажи рынка пойдут на погашение дефицита горбюджета. Предполагаемая сумма реализации - 121 млн рублей.

Конкурс на приватизацию объекта выиграл «ФОРШИП». Компания предложила максимальную сумму, из них предоставленный задаток 24,1 млн рублей.

Полученные деньги от продажи рынка потратят не так, как хотели бы горожане. Они хотели чтобы эти деньги направили на развитие инфраструктуры, а не на погашение дефицита горбюджета. Всему виной предельное значение бюджета, и дефицит нужно устранять. Основная задача властей в сфере финансов — не допускать роста долга, и это удается уже несколько лет. Степень долговой нагрузки 23% от суммы доходов горбюджета (1,5 млрд руб). 300 млн руб. в год тратят на обслуживание кредитов.

Судьба Центрального рынка неизвестна. Здание сохранит статус, в нем будут торговать, но придется что-то менять. В договоре продажи указано, что здесь будут продавать продукты. Но торговля идет и в здании, и рядом на улице.

Рынок продают, потому что он не приносит дохода.





Рекомендуем по теме:

«Azimut Hotels» собирается построить отель в Сортавале

В Коми большинство муниципалитетов попали в группу с высокой долговой устойчивостью

С начала года госдолг Архангельской области на 20 % сократился

Бюджет Мурманской области на 2019 г. запланирован с профицитом в 800 млн руб.

"Лукойл" продал алмазный рудник под Архангельском

Архангельская область вынуждена обращаться к коммерческим банкам


Власти Архангельска продают Центральный рынок за 121 млн руб.

В НАО обсудили завоз топливно-энергетических ресурсов

Фестиваль национальных культур завершился в Мурманске
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2023 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета