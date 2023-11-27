Экспортеры Мурманской области получат помощь в регистрации своего товарного знака за границей

Мурманские предприниматели и предприятия, работающие на зарубежных рынках, должны защищать результат интеллектуальной деятельности, для чего нужно регистрировать товарный знак, модели, изобретения на внешнем рынке.



Оформить документы помогают в Центре поддержки экспорта МО. Специалисты помогают написать международную заявку торговый знак, патент, получить международную регистрацию промышленного образца, берут на себя расходы на оплату пошлин.



Срок регистрации зависит от страны, а на стоимость оказывают влияние такие факторы как цвет товарного знака, число класса международной классификации услуг/видов деятельности/товаров, в которых используется товарный знак.



Услугу предоставляют предпринимателям, а также МСБ региона при условии софинансирования. Самостоятельно занимаясь оформлением можно допустить ошибки, затянуть сроки и мн. др. Специалисты Центра помогут этого избежать. Кроме того, они ответят на любые возникающие вопросы.