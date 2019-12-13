Театр «Творческая мастерская» разместится в здании бывшего ДК ОТЗ

Республика Карелия >> Культура >> 18.06.2020

 

Театр драмы «Творческая мастерская» из Петрозаводска получит свой дом, на который республиканская казаны выделили 60 млн руб. На эти деньги у частного собственника выкупят бывший ДК ОТЗ и земельный участок на котором здание находится.

Решение о покупке здания на ул. Гоголя принято в ноябре, после обращения к главе региона коллектива театра. Сейчас «Творческая мастерская» находится в здании Карельской филармонии, где всего 100 зрительских мест, что очень мало для главного города региона. Актерам и работникам цехов приходится ютиться в тесных помещениях.

Глава Карелии А. Парфенчиков отметил, что Дом культуры выбран для покупки, так как находится в центре города, является объектом культурного наследия, подходит для театра по техпараметрам. Сейчас он нуждается в ремонте, реконструкции, возведении пристройки для сцены и зрительного зала.

Нужно обследовать здание, подготовить проект, утвердить объем работ. О сроках сдачи объекта пока говорить рано, но театральная труппа готова еще немного подождать.





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