В Сыктывкаре 10 марта откроется выставка "Мастер года-2020"
В столице Коми откроется Республиканская выставка декоративно-прикладного искусства Мастер года-2020. Она станет седьмой по счету.
В год 100-летия Коми выставка представит предметы 98 мастеров из Сосногорска, Сыктывкара, Инты, Сыктывдинского, Удорского, Сысольского, Ижемского, Корткеросского, Усть-Вымского, Усть-Цилемского, Прилузского районов.
В этот раз "Мастер года" соберет работы талантливых умельцев региона. Примет участие в конкурсе и молодежь. Особенно много заявок в категории "Мастер-ученик".
Изделия мастеров отражают тематику 100-летия Коми. Это куклы в национальных костюмах, шапки и варежки с оригинальными узорами. Одна мастерица передала 100 ложек с пижемской росписью.
Все изделия разделят на 23 номинации. Популярными стали номинации "Традиционное ткачество", "Узорное вязание". Первый раз за несколько лет будет представлена категория "Художественная обработка кожи и меха"
Все изделия сделаны в 2020 г. Мастера Коми отработали на высоком уровне.
Открытие выставки пройдет в выставочном зале Нацмузея Коми на ул. Коммунистическая, 6.
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