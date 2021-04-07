В столицу Поморья возвращается звездный кинофестиваль

В этом году в Архангельске снова пройдет фестиваль художественных многосерийных фильмов «Сполохи», о чем рассказал режиссер и актер С. Жигунов, ранее бывший его президентом. Жигунов побывал в Архангельске, встретился с губернатором А. Цыбульским, посетил 2 культурные площадки.



Выбирать площадку для проведения фестиваля Жигунов начал с театра драмы им. Ломоносова, экскурсию по которому провел директор С. Самодов. Они вместе прошлись по закулисью, рабочим помещениям, сцене, зашли в губернаторскую гостиную. Архдрама рассматривается для церемонии открытия фестиваля в августе–сентябре.



Жигунов рассказал, чего ждать от кинофестиваля. Идея проведения поддержана Администрацией президента, а оргкомитет «Сполохов» возглавит советник президента по вопросам культуры В. Толстой и глава Архангельской области А. Цыбульский.



В рамках фестиваля будут конкурсные показы сериалов, допремьерные показы фильмов, лекции и концерты. Возможны также мастер-классы и спектакли. Приедет в Архангельск и «звездный десант». Мероприятия будут проходить на 3-4 площадках.



Жигунов отметил, что в городе благодарная публика, ради которой всегда приятно сюда возвращаться.