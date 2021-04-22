Программу «БиблиоПерезагрузка» реализуют в Мурманской области в 2021-2025 гг.

Мурманская область >> Культура >> 22.04.2021

В Мурманской области будут развивать модельные муниципальные библиотеки в рамках программы «БиблиоПерезагрузка». Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

За 4 ближайших года будут развивать материально-техническую базу, информационные, кадровые ресурсы, приоритетные направления работы. Также власти обновят услуги в муниципальных библиотеках, повысят компетенции кадров.

В этом месяце разрабатываются проекты, концепции модернизации общедоступных библиотек. Будет исследовано техсостояние зданий для создания современного библиотечного пространства, разработаны дизайн-проекты, куплено офисное и мультимедийное оборудование.

Для развития кадрового потенциала планируют сформировать позитивную мотивацию, подписать коллективные договоры, создать комфортные условия труда, повысить эффективность.

В программу входит организация конкурса профмастерства на лучшего библиотекаря региона. В 2021 г. по результатам конкурса наградят 9 лучших библиотекарей.

Также планируется увеличивать целевой показатель доступности населению ресурсов Национальной и Президентской электронных библиотек. В планах увеличение количества библиотек, доступных для маломобильных и слепых людей.





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