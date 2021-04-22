Программу «БиблиоПерезагрузка» реализуют в Мурманской области в 2021-2025 гг.
В Мурманской области будут развивать модельные муниципальные библиотеки в рамках программы «БиблиоПерезагрузка». Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.
За 4 ближайших года будут развивать материально-техническую базу, информационные, кадровые ресурсы, приоритетные направления работы. Также власти обновят услуги в муниципальных библиотеках, повысят компетенции кадров.
В этом месяце разрабатываются проекты, концепции модернизации общедоступных библиотек. Будет исследовано техсостояние зданий для создания современного библиотечного пространства, разработаны дизайн-проекты, куплено офисное и мультимедийное оборудование.
Для развития кадрового потенциала планируют сформировать позитивную мотивацию, подписать коллективные договоры, создать комфортные условия труда, повысить эффективность.
В программу входит организация конкурса профмастерства на лучшего библиотекаря региона. В 2021 г. по результатам конкурса наградят 9 лучших библиотекарей.
Также планируется увеличивать целевой показатель доступности населению ресурсов Национальной и Президентской электронных библиотек. В планах увеличение количества библиотек, доступных для маломобильных и слепых людей.
Рекомендуем по теме:
В Ковдоре прошло заседание рабочей группы по модернизации муниципальных образований Мурманской области
А. Парфенчиков встал на защиту карельских комаров
Как получить бонусы в онлайн покере для ставок
Чемпионат мира по зимнему плаванию пройдет в Карелии в 2022 г.
Переправу на Кегостров в Архангельске хотят передвинуть к Красной пристани
В Сыктывкаре разгорелся скандал вокруг детского спорта
Архангельского регоператора «ЭкоИнтегратор» собираются признать банкротом
Администрацию главы Коми осветят на 6,3 млн руб.