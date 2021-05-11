«Сашка. Дневник солдата»: в Архангельске прошла премьера военной драмы

Съемки фильма проходили в марте прошлого года на территории Каргопольского округа. Режиссер фильма К. Зайцев на днях представил работу архангельским зрителям.



К. Зайцев – известный актер и лауреат премии «Золотой орел». Свой фильм он назвал «Сашка. Дневник солдата», снятый по мотивам рассказа писателя-фронтовика В. Кондратьева «Сашка». Это режиссерский дебют актера.



В 2015 г. в Рижском русском театре им. Чехова была премьера постановки «Сашка», а К. Зайцев, играющий в спектакле роль комбата, стал позже продюсером и режиссером фильма по этому же рассказу.



Съемки проходили в д. Кучепалда под Каргополем, где местность подходила для натуральных съемок. Жителям региона было приятно видеть в картине знакомые места.



Проект реализован с помощью финансовой поддержки Фонда президентских грантов, губернатора, правительства Архангельской области, Минкульта региона, Федерального агентства по делам молодежи и всероссийского форума «Таврида».

Зайцев выразил надежду, что фильм найдет отклик в сердцах зрителей.