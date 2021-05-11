«Сашка. Дневник солдата»: в Архангельске прошла премьера военной драмы
Съемки фильма проходили в марте прошлого года на территории Каргопольского округа. Режиссер фильма К. Зайцев на днях представил работу архангельским зрителям.
К. Зайцев – известный актер и лауреат премии «Золотой орел». Свой фильм он назвал «Сашка. Дневник солдата», снятый по мотивам рассказа писателя-фронтовика В. Кондратьева «Сашка». Это режиссерский дебют актера.
В 2015 г. в Рижском русском театре им. Чехова была премьера постановки «Сашка», а К. Зайцев, играющий в спектакле роль комбата, стал позже продюсером и режиссером фильма по этому же рассказу.
Съемки проходили в д. Кучепалда под Каргополем, где местность подходила для натуральных съемок. Жителям региона было приятно видеть в картине знакомые места.
Проект реализован с помощью финансовой поддержки Фонда президентских грантов, губернатора, правительства Архангельской области, Минкульта региона, Федерального агентства по делам молодежи и всероссийского форума «Таврида».
Зайцев выразил надежду, что фильм найдет отклик в сердцах зрителей.
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