Осенью столица Севера примет марафон Arkhangelsk Music Weeks

Музыкальное мероприятие пройдет с 9 октября до 3 ноября.



Arkhangelsk Music Weeks — культурный марафон, объединяющий разные фестивали: «Беломор Буги», Международные дни джаза, Arkhangelsk Music Search. В этом году он пройдет в третий раз.



Стартует марафон с выступления поэтессы В. Полозковой и композитора А. Маноцкова «Работа горя» в Кирхе. Затем в Поморской филармонии выступит вокальный ансамбль INTRADA (Москва) с программой «Музыкальные шедевры эпохи Петра I».



15-16 октября в клубе «М33» пройдёт рок-фестиваль «Беломор Буги». В нем примут участие 20 групп из России, США, Норвегии, Германии.

Международные дни джаза пройдут 21-23 октября на сцене АГКЦ. А них выступят «Братья Бриль», квартет Олега Киреева, российско-итальянские, российско-эстонские дуэты, сербский пианист Хаджиманов, немецкий кларнетист С. Виршм.



16-19 октября будут показаны 2 музыкальных спектакля: «1926» с Е. Боярской и «Неизвестный друг» с К. Раппопорт.

30 октября в «М33» выступят «Хадн Дадн», команды из Мурманска, Москвы, Санкт-Петербурга.

Завершит марафон 4 ноября О. Нестеров и «Мегаполис» с альбомом «Ноябрь».

