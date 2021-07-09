Осенью столица Севера примет марафон Arkhangelsk Music Weeks
Музыкальное мероприятие пройдет с 9 октября до 3 ноября.
Arkhangelsk Music Weeks — культурный марафон, объединяющий разные фестивали: «Беломор Буги», Международные дни джаза, Arkhangelsk Music Search. В этом году он пройдет в третий раз.
Стартует марафон с выступления поэтессы В. Полозковой и композитора А. Маноцкова «Работа горя» в Кирхе. Затем в Поморской филармонии выступит вокальный ансамбль INTRADA (Москва) с программой «Музыкальные шедевры эпохи Петра I».
15-16 октября в клубе «М33» пройдёт рок-фестиваль «Беломор Буги». В нем примут участие 20 групп из России, США, Норвегии, Германии.
Международные дни джаза пройдут 21-23 октября на сцене АГКЦ. А них выступят «Братья Бриль», квартет Олега Киреева, российско-итальянские, российско-эстонские дуэты, сербский пианист Хаджиманов, немецкий кларнетист С. Виршм.
16-19 октября будут показаны 2 музыкальных спектакля: «1926» с Е. Боярской и «Неизвестный друг» с К. Раппопорт.
30 октября в «М33» выступят «Хадн Дадн», команды из Мурманска, Москвы, Санкт-Петербурга.
Завершит марафон 4 ноября О. Нестеров и «Мегаполис» с альбомом «Ноябрь».
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