В Вологде у Дома Корбакова появится скульптура по мотивам картины

На ул. Октябрьской в Вологде установят композицию по мотивам работы В. Корбакова «Свободный полет над Вологдой», выполненной в 1999 г. Для скульптуры уже сделан макет, а его автор - заслуженный художник РФ А. Кондуров. Когда будет готова и установлена скульптурная композиция, точно не известно, но, скорее всего, в следующем году.



В картине отражена суть личности В. Корбакова, она позитивная, про Вологду. В композиции Корбаков изображен в неизменной шляпе с 13 шариками (любимое число мастера). Он взял в полет свечу, часы, компас, якорь, примус, вилку, ложку и кружку, а также флаг России и герб Вологды. Каждая деталь необходима в путешествии.



В 2022 г. будет отмечаться 100-летие художника. По этому случаю запланированы выставки, памятные акции, открытие музейно-мемориальной экспозиции. Мероприятия пройдут не только в родном ему Сокольском районе, но и в Вологде и Москве. Будут организованы интересные экскурсии, мастер-классы, лекции, в рамках которых можно больше узнать об известной личности.