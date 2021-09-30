Архангельск станет столицей национального документального кино

Ко Дню народного единства приурочена программа мероприятий в рамках 15-летия организации «Совет национальностей Архангельска и Архангельской области», первый международный фестиваль «Свидание с Россией».



День народного единства отметят 4 ноября. Запланированы благотворительные и спортивные мероприятия: турнир по мини-футболу, турнир по и нардам. Деньги, вырученные от продажи билетов, передадут в Архангельскую детскую больницу.



В ресторанах Архангельска также пройдут праздничные мероприятия. Конкурс межнациональных соцпроектов «Поморье – территория согласия» и концерт представителей национально-культурных объединений региона продолжат список мероприятий.



Крупным мероприятием в рамках празднования станет международный кинофестиваль, организованный правительством Архангельской области, Федеральным агентством по делам национальностей. Он будет проходить в Архангельске, Северодвинске 1-5 ноября.



Документальное кино правдиво отразит межнациональные отношения, любые вопросы из жизни людей. Такое кино востребовано у зрителей.

На фестиваль заявились 180 участников. Они представят игровые фильмы, анимацию, состоятся круглые столы, мастер-классы, киномастерская «Свидание с Россией».



В мероприятия будут вовлечены все муниципалитеты Поморья. Кроме концертных программ пройдут конкурсы лего работ, челлендж «Фото у памятных мест», фотоконкурсы, мультипутешествия по сказкам в библиотеках.