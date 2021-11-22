Архангельский фестиваль Arctic Open откроется фильмом-победителем «Кинотавра-2021»

Кинофестиваль Arctic Open в Архангельске состоится 9-12 декабря и откроется премьерой худфильма «Море волнуется раз» режиссера Н. Хомерики. Осенью лента взяла Гран-при и приз за лучшую женскую роль «Кинотавра» в Сочи. Шествие по кинотеатрам России картина начнет с Архангельска.



Показ состоится в 18:00 вдень открытия фестиваля в кинокомплексе «Русь». Церемония открытия пройдет там же. Главная роль в фильме досталась дочери Сергея Бодрова-младшего О. Бодровой. Фильм представят авторы вживую или онлайн. Пока этот вопрос не решен.



Arctic Open откроет прокат фильма в Архангельске, который с 9 декабря стартует по России. Большинство сцен снято в жанре документалистики. Жанровое сочетание документального и игрового кино прослеживается во всей программе фестиваля.



Вход на открытие и фильм свободный при соблюдении ограничений — маски, QR-код, справка о вакцинации либо перенесенном ковиде либо ПЦР-тест.



Для города это важнейшее событие 2021 г. в культурной сфере. Оно соберет не только горожан, но и представителей творческой интеллигенции.

