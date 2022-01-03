«Настоящий вологодский Новый год» стартовал 2 января в Вологде

Вологодская область >> Культура >> 03.01.2022

Вчера запущен проект «Настоящий вологодский Новый год», призванный привлечь 5 тыс. вологжан. Праздничная программа проводится каждый вечер в Вологодском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике.

Вход бесплатный на мероприятия, проводящиеся на улице.

Можно пройти квест «Мешок Деда Мороза». В Иосифовском корпусе, музее кружева, Юго-западной башне Кремля проходят праздничные мероприятия. Билет в музей-заповедник стоит 200 руб., многодетным семьям вход бесплатный.

На пл. Революции открыты ярмарка, гастрономический фестиваль, с 5 января Чагодощенский район запускает интерактив «Finki-саночки».
«Природа и история Вологодского края» - экспозиция, которая начнет работать 5 января в Вологодском музее-заповеднике.

В отделе природы есть реалистичные диорамы, биогруппы, рассказывающие о многообразии флоры и фауны, редких видах в Вологодской области. Экспонируются памятники духовной культуры, выставки «Нахлебники» о необычных методах питания растений, «Дракон из мезозоя» - кости плиозавра.

Худотдел открыт 3-6 и 8-9 января.

«Древнерусское искусство» - экспозиция произведений иконописи и лицевого шитья, «Народное искусство» - народной культуры Русского Севера. Работают и временные выставки «Политика и мода», «Народ в серебряном одеянии».

Юго-Западная башня открыта 3-7 и 9 января.





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