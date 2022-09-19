Древний храм из камня восстановили в Карелии

Церковь праведных святых Захарии и Елисаветы освятят в 2023 г. Этот каменный храм был построен в 1757 г. Он находится на территории Клименецкого Свято-Троицкого монастыря.



В 2018 г. был разработан проект его восстановления, собраны пожертвования. Также свой вклад в восстановление сделало государство, которое в 2019 г. выделило деньги в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма».



Здесь сделали расчистку, консервацию живописи 19 в. в алтарной части. Демонтировав полуразрушенный кирпичный свод, сделали каркасную деревянную конструкцию, а потом усилили свод с учетом опоры на нее стропильной системы, главы с крестом.



Клименецкий монастырь был ранее только деревянным. Церковь из камня появилась только в 1757 г. Скорее всего, ее строили деревенские мастера, что было связано с плохим финансовым положением. Только через 100 лет удалось расписать стены и свод.



В монастыре в 1906 г. побывал М. Пришвин. В 1902 г. храм горел, но его привели в порядок и освятили. Если до этого монастырь был мужской (каким является и сейчас), то в 1906 г. он стал женским, что позволило привлечь допфинансирование. В 1920 г. монастырь передали совхозу, а из церкови сделали общежитие. В 1945 г. архитекторы Буйнов А. и Рыбченко И. включили храм в список церквей на учете Управления по делам архитектуры.

