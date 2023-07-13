В Нарьян-Маре единый День фольклора отметят этническим обедом

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 13.07.2023

17 июля в Ненецком округе отметят День фольклора. Организатором празднования выступает Этнокультурный центр округа. Запланировано проведение нескольких мероприятий, в которых могут принять участие взрослые и дети.

Этот профессиональный праздник новый. Он призван способствовать сохранению, популяризации фольклорного наследия, обращать внимание на труд людей, сохранивших традиционную культуру. Сейчас многие традиции, обряды забываются, поэтому нужно поддерживать людей, которые не дают этому случится, знакомят с культурным наследием молодежь.

17 июля в 12:00 во дворе Центра декоративно-прикладного творчества установят чум для этнообеда по коми. Здесь каждый желающий сможет попробовать яя шид, черинянь, несе и другие вкусности, которые гости региона, наверняка, никогда, не ели.

В 18:00 мастерская ЭКЦ проведет мастер-класс по пошиву ненецких мячиков. Участие бесплатное.

В 18:30 у Дома быта состоится вечерка, на которой горожане станцуют галоп и матюга-отвертыш под гармонь, предложат поиграть в целовальные игры и спеть частушки.





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