Архангельский режиссер снял комедию об отношениях родителей и детей
Д. Куклин длительное время хотел снимать семейные остросюжетные комедии. Зимой выйдет его первый фильм «Медовый месяц» об отношениях детей и родителей.
Картина показывает как противостоять родителям в борьбе за самостоятельность в выборе спутника жизни.
Героиня фильма в исполнении А. Уколова с возлюбленным, которого играет К. Сапрыкин, готовятся к свадьбе. Своим родителям девушка ничего говорит, так как их отношения всегда натянутые. Мама девушки (А. Ардова) хочет выдать дочь замуж за другого, поэтому вместо месяца в Таиланде, девушка оказывается в деревне с женихами.
В планах режиссера разработка двух сценариев приключенческих комедий.
В 2023 г. Архангельская область пользовалась популярностью у киношников. Здесь прошли съемки фильма о музыкальном наследии области, в Архангельске снимали кино об экипаже корабля «Челюскин», на Соловецких островах - о людях архипелага. Недавно в Архангельске завершилась съемка комедии с П. Деревянко.
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