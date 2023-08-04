Государство взяло под охрану 2 десятка поселений древних людей на территории Карелии
В Беломорском районе утвердили границы 19 зон археологического наследия. На этих территориях сохранились остатки древних цивилизаций, которые должны быть изучены учеными.
Речь идет о территориях, где находились древние поселения людей. Они датируются IV-I тысячелетиями до н. э. В управлении охраны объектов культурного наследия республики напомнили, что стоянок первобытных людей в Карелии много. Они разбросаны по всей республике. Они есть у р. Ууксунйоки, и это стало известно, когда здесь прокладывали трассу Олонец-Вяртсиля.
По мнению ученых первые люди у Ладожского озера появились 8–10 тыс. лет назад. Они сначала жили в южной части региона, где относительно тепло.
Ученые лишь в 80-х годах прошлого века впервые обнаружили в Карелии крупные археологические памятники мезолита. Они находились в Северо-Восточном Приладожье. Только в окрестностях д. Укса было найдено 7 стоянок эпохи мезолита.
Сейчас археологи не очень активно ведут раскопки, как и раньше, поэтому можно только предполагать, сколько открыть еще не сделано.
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