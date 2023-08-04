Мурманск принимает конференцию «Музей как пространство коммуникации»
В столице Заполярья проходит научно-практическая конференция «Музей как пространство коммуникации». Мероприятие проводится в Мурманске впервые и собрал 200 участников из Томска, Санкт-Петербурга, Калининграда.
Конференция не новая, и в этом году проходит 27-й раз, но в Кольском Заполярье впервые. Она стала рекордно многочисленной по количеству участников.
Программу открыли проектные мастерские АДИТ на ледоколе «Ленин». 2 дня музейщики обсуждали цифровые стратегий, технологическое, индустриальное наследие.
Участники обсуждали мультимедиа в музейных выставках, векторы развития технологий и искусственного интеллекта. Далее состоятся дискуссии о современных технологиях на выставках, взаимодействии культурных учреждений с обществом, участие в инклюзивных проектах, хранение экспонатов.
В программе также выездные секции в музеях Североморска и Полярного.
Ежегодно конференции АДИТ дают возможность получить оценку экспертов о своих продуктах, идеях, дискуссии со специалистами - импульс к развитию цифровизации.
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