В Ковдоре подвели итоги гастрофестиваля «Вкус Гипербореи»

В Ковдоре прошел гастрофестиваль в гиперборейском парке. «Вкус Гипербореи» оценили горожане и гости города, подгадавшие поездку в Ковдор как раз в дни проведения фестиваля. Изюминкой на торте стало выступление группы «Братья Грим».



Фестиваль был приурочен ко Дню компании «ЕвроХим», поэтому много времени было уделено компании, ее достижениям, работникам, награждению отличившихся. Но это совершенно не интересовало людей, которые пришли попробовать кулинарные изыски.



В рамках фестиваля прошел конкурс пирогов, на котором было представлено 11 экземпляров. Оценивал вкус и внешний вид блюда шеф-повар ресторана «Матрешка» В. Пискунов. Выбрать было из чего. Здесь можно было попробовать пирог с семгой, ягодами, а победил нежный пирог с хрустящей корочкой А. Аплесниной. На этом пироге победительница набила руку дома, потому что постоянного печет его детям и внукам, которые вместе с мужем и заставили ее принять участие в конкурсе. Помимо пирогов были бутерброды, печенья, пирожки, булочки и прочая выпечка.