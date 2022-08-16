Самую большую российскую коврижку испекли в Череповце

Вологодская область >> Общество >> 16.08.2022

В книгу рекордов России занесли новое достижение - в Череповце сделали самую огромную в стране коврижку. Ее готовили 9 поваров в рамках кулинарного фестиваля «Со вкусом». Они и установили новый рекорд.

Участие в приготовлении принимали повара из Череповца, Балакова, Кировска и Волхова. Пирог оказался только в длину 5 м, а весил 400 кг. Поднять его было невозможно. Представители книги рекордов России были приглашены на фестиваль, а рекорд был отмечен лично главным редактором Станиславом Коненко. Он отметил, что все необходимые замеры были произведены, поэтому рекорд официально зарегистрирован. Ему почти каждую неделю приходиться бывать на различных мероприятиях, поэтому он отметил, что в Череповце кулинарный фестиваль от «ФосАгро» прошел на высшем уровне.

Был организован праздник с ярмаркой, мастер-классами, играми, выступлениями артистов, поэтому хорошим настроением были охвачены все - и взрослые, и дети. Но главное - у них была возможность пробовать вкуснейшие блюда, среди которых были и совершенно незнакомые, и всеми любимые.








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